В Европе мнения на счет быстрого вступления Украины в Евросоюз остаются неоднозначными.

Одни лидеры ЕС не хотят принимать нашу страну в свои ряды до окончания войны, другие - требуют реформ, третьи - в принципе против Украины в составе Евросоюза.

Как, например, глава МИД Австрии Александр Шалленберг. По его мнению стоит ограничиться присоединением Украины к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранением действующего уровня Соглашения об ассоциации.

Шалленберг объяснил свою позицию тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству.

В ABC News замечают, что Австрия заявила о своем несогласии с членством Украины в ЕС "через несколько недель после встречи с Путиным". То есть намекают, что Москва могла повлиять на Вену в украинском вопросе.

При этом, пишет ABC News, около 40% австрийцев считают позицию своего правительства по Украине в целом "правильной".

Частое мнение - не стоит ждать решений по этому вопросу до окончания войны.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным вступление Украины в состоянии войны в Евросоюз.

"Страна в состоянии войны? Я так не думаю… Должны ли мы закрыть дверь и сказать "никогда"? Это было бы несправедливо", - заявил он.

Телеканал Sky News сообщает, что лидеры Европейского Союза расходятся относительно того, следует ли твердо поставить Украину на путь членства, одобрив ее заявку.

При это все лидеры выступают за "укрепление связей с Украиной".

"Но вопрос в том, найдут ли они консенсус по расширению, что иногда бывает сложнее", - сказал телеканалу анонимный чиновник из ЕС.

Ранее эксперты уже заявляли, что вступления Украины в ЕС не следует ждать ранее окончания войны, а президент Зеленский пообещал статус кандидата в члены ЕС уже в июне.

Франция и Нидерланды - среди скептиков

Часть стран ЕС - против принятия Украины в объединение, несмотря на общую риторику поддержки украинцев. Литовский политик и депутат Европарламента Андрис Кубилюс в интервью Politico говорит о "скептическом отношении к расширению" нескольких крупных столиц ЕС.

"Франция, в частности, холодно относится к расширению Евросоюза и неоднократно заявляла о необходимости больших реформ в структурах Евросоюза перед тем, как в нем можно будет ставить вопрос о приеме новых членов. Ряд государств-членов, в том числе Нидерланды, ранее сопротивлялись предоставлению Украине ускоренного графика и поддержке их заявки на членство, но многие другие настаивали на предоставлении Киеву статуса кандидата как можно быстрее, учитывая чрезвычайные обстоятельства", - пишет издание.

При этом звучат и другие голоса.

"Украинцы сейчас ожидают четкого сигнала: да, статусу кандидата, и сделать это немедленно. ЕС сейчас не должен участвовать в формальных процедурных дебатах, он должен послать политический сигнал", - цитирует Politico Манфреда Вебера, лидера политической группы ЕНП.

"Более десяти лет"

Летом, по данным западных СМИ, в ЕС возможны первые решения по украинскому вопросу.

Bloomberg пишет, что в июне исполнительный орган Европейского союза намерен высказать свое мнение о заявке Украины стать кандидатом на вступление в ЕС, что проложит путь к возможному решению лидеров в том же месяце.

Однако часть европейцев настроена критически, считая, что быстрый прием Украины в ЕС лишь может продлить войну.

"Этот шаг может осложнить усилия по достижению дипломатического решения, поскольку Россия часто ссылалась на решение Киева наладить более тесные связи с ЕС и Организацией Североатлантического договора как на одно из причин своего вторжения в Украину. Членство в ЕС включает в себя обязательство оказывать помощь другим государствам-членам, ставшим жертвами вооруженной агрессии", - пишет Bloomberg.

Встреча лидеров, на которой будут обсуждать украинскую заявку, пройдет 23-24 июня.

Как рассказал Bloomberg представитель ЕС, обычно Еврокомиссии требуется около полутора лет, чтобы дать заключение о статусе кандидата.

"Этот статус, если он будет предоставлен, официально положит начало процедуре членства, процессу, который включает в себя трудный набор шагов и условий, который обычно может длиться более десяти лет. Хорватия была последней страной, присоединившейся к блоку, и процесс длился 10 лет, прежде чем она была официально принята в 2013 году", - напоминает издание.

Еврочиновники в беседах со СМИ избегают конкретики.

"Мы будем усердно работать, чтобы высказать свое мнение, но мы не собираемся предлагать конкретные сроки, - заявил Bloomberg представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. - Мы сделаем это так усердно и быстро, как только сможем".

Жесткие критерии

Кроме войны, есть и другие препятствия для скорого членства Украины в ЕС.

Figaro пишет, что в статье 49 Договора о Евросоюзе подчеркивается, что даже при любой "особой процедуре" нельзя стать полноправным членом ЕС без очень серьезных законодательных и административных изменений.

"В 1993 году в Копенгагене ЕС установил жесткие критерии вступления, среди которых есть три точно отсутствующих в Украине элемента: стабильность институтов, соблюдение верховенства закона, а также стабильное развитие экономики", - пишет издание.

Для вступления в ЕС сначала нужно формально подать кандидатуру страны в Совет ЕС и получить решения Еврокомиссии, которая предоставляет стране официальный статус "кандидата".

"После этого начинается долгая серия переговоров. Они касаются, в частности, законодательных актов ЕС, которые должны быть включены в национальное законодательство: это тысячи законов и текстов, регулирующих жизнь внутри Евросоюза. Для каждой области необходимо оценить последствия, предложить возможные адаптации или переходные положения. Все это очень сложная и долгая работа. Требования на этом этапе столь многочисленны, что они не позволяют принять даже более благополучную страну, чем Украина, в течение нескольких дней", - заключает Figaro.



Франческо Мартуччи, профессор европейского права в Университете Париж-II-Ассас, в беседе с Figaro сказал, что ни одного из этих этапов нельзя избежать, так как статья 49 определяет, что вышеописанный бюрократический путь - единственный способ вступления в ЕС.

Но даже если бы ЕС ускорил эту процедуру, Киеву потом пришлось бы еще и дождаться одобрения каждой страны-члена: "членство должно быть ратифицировано каждым государством ЕС путем референдума или голосования в парламенте". Обычно процесс вступления затягивается на многие годы.

Не рассорить Запад и Россию еще больше

Еще один фактор - как вступление в ЕС может повлиять на вопрос безопасности Украины.

Статья 42-7 Договора о Евросоюзе предусматривает, что "в случае, если государство-член станет объектом вооруженной агрессии на его территории, другие государства-члены должны помогать и содействовать ему всеми возможными средствами". В статье также упоминается НАТО как "основа коллективной обороны" для государств.

"Если учесть, что почти все члены ЕС - еще и члены НАТО, то включение Украины в эту систему может еще больше поссорить Россию и Запад. Ведь получается, что членство Украины обяжет ЕС более активно участвовать в конфликте против России. А ЕС воевать с Россией не торопится. Зачем же усугублять ситуацию, принимая Украину в состав Евросоюза формально. Получается, вступление Украины в ЕС перспектива чисто теоретическая, поскольку реально такое вступление в ближайшее время просто невозможно. Короче говоря, присоединение к Европейскому союзу представляет собой чрезвычайно тяжелое с технической точки зрения дело. Изменить условия вступления мог бы только пересмотр договоров, который изменит условия вступления и для этого потребует политического соглашения между всеми странами-членами (что займет много времени). А до изменения этих условий заявление президента Зеленского носит чисто рекламно-политический характер", - резюмирует Люк Ленуар, обозреватель Figaro.

Для экономики Украины, считают в Европе, вступление в ЕС тоже может быть шоком.

"Европейский рынок - это рынок для богатых со строгими правилами и жесткой конкуренцией. Если придерживаться нормального процесса присоединения, как это предусмотрено статьей 49 Договора о Европейском Союзе, путь к интеграции Союза будет долгим", - сказал Жан-Доминик Джулиани, президент Фонда Роберта Шумана в комментарии Parisien.

Статус кандидата, но не полноценное членство

Эксперты при этом не исключают, что Украина уже в этом году может потенциально получить статус кандидата в члены ЕС. Но само членство - вилами по воде писано.

"В нашем бурном мире традиционные процессы и процедуры разрушены. И это как создает дополнительный шанс для таких стран как Украина, так и создает дополнительные риски и угрозы. Сегодня решение о членстве в тех или иных международных организациях принимается уже с меньшим учетом процедурных моментов, критериев соответствия, принципов, а прежде всего исходя из политической целесообразности и логики. Думаю, на это и рассчитывают у Зеленского, понимая, что Украина не соответствует большинству из критериев для членства в ЕС", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Предоставление статуса кандидата в члены ЕС, считает он, станет знаком солидарности, поддержки, сверхбонусом для украинского общества и государства, которое противостоит российской агрессии.

Это станет попыткой каким-то образом поддержать Украину и украинский народ в войне. Кроме того, на европейские правительства и Европу давит проукраинские общественное мнение внутри ЕС.

В то же время, считает Бортник, Украина вряд ли обретет полноценное членства в ЕС в ближайшие годы.

"Во-первых, потому что отсутствует единство мнений внутри ЕС - не все страны поддерживают членство Украины в ЕС. И эта ситуация будет сохраняться еще долго. Во-вторых, Украина - очень большая страна, и она поменяет внутриполитический баланс и внутри Европейского парламента, и внутри Европейского совета. Это будет означать и усиление роли Восточной Европы в ЕС, и роли США внутри ЕС. Украина, Польша, страны Балтии, другие страны бывшего варшавского блока начнут политически перевешивать, по количеству голосов и должностей, страны старой Европы - Германию и Францию. В-третьих, ЕС вынужден будет взять на себя вопрос по восстановлению Украины после войны. Речь идет о сотнях миллиардов, если на триллионов евро. Все это делает наиболее вероятным сценарий, при котором Украина уже в этом году получает статус кандидата в члены ЕС, а полноценное членство в ЕС может обрести только после войны. Или, даже скажем так, в результате войны. Потому что мирные соглашения по результатам войны могут включать такой компенсаторный механизм, как членство Украины в ЕС. Против чего, кстати, Россия не возражает", - говорит эксперт.

Отметим, что обсуждаемые варианты мирных договоренностей между Украиной и Россией включают в себя объявление Украины нейтральным государством (то есть отказ от курса в НАТО) в обмен на гарантии безопасности. И, что тоже оговаривается во время переговоров - обязательство России не препятствовать Украине вступать в ЕС. Если такая конструкция будет принята, то это будет похоже на путь, которые прошли Финляндия и Австрия, которые не являются членами НАТО, но вступили в ЕС.

Другой вопрос - сколько времени затем путь в ЕС даже при самом благоприятном раскладе?

В списке кандидатов в члены ЕС - Турция, которая в "листе ожидания" находится уже 23 года. А Северная Македония, Сербия, Черногория - 18, 14 и 13 лет соответственно. Бывшая канцлер Германии Меркель обещала этим балканским странам полноценное членство в ЕС, но этого пока не произошло.

Но и в любом случае, если статус кандидата в члены ЕС может быть предоставлен достаточно быстро, то реальные переговоры о членстве Украины начнутся не раньше окончания войны, полагают эксперты. Потому что понятно, что воющая страна при все желанием не может выполнить все необходимые для вступления требования.

Более того, эти требования невозможно будет выполнить и в случае, если речь будет идти всего лишь о перемирии и о прекращении огня, а не о четком мирном договоре, которым обозначается весь формат отношений в треугольнике Украина-Запад-Россия. Если угроза возобновления войны будет сохранятся, то вряд ли ЕС будет торопиться с приемом Украины в свои члены.