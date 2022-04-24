Глава Министерства иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что Украине не следует предлагать членство в Евросоюзе.

Об этом пишет австрийское издание Heute.

По словам Шалленберга, должны быть другие модели, чем вступление Украины в Евросоюз. В частности, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации.

Шалленберг призвал к большей гибкости поиска механизмов сближения Украины и ЕС.

Министр считает, что Украина не должна получить статус кандидата в июне, как рассчитывает украинский президент Владимир Зеленский.

Он объяснил свое мнение тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству.

Ранее первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина рассчитывает вступить в ЕС в 2024 году.

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