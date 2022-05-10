Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в интервью AFP сообщила, что на "Азовстали" в Мариуполе находятся более тысячи украинских военных. Полк "Азов" опубликовал фото раненых военных, которых забаррикадировали в подземельях.

Среди украинских солдат есть в том числе и раненные.

По словам Верещук, были многочисленны попытки эвакуации людей, при этом при помощи Организации Объединенных Наций.

"Весь цивилизованный мир должен увидеть условия, в которых находятся раненые, искалеченные защитники Мариуполя и действовать!", - говорится в сообщении азовцев.

Как сообщается, раненые находятся в полной антисанитарии, с открытыми ранами, перевязанными несеирильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания.

В "Азове" призывают ООН и Красный крест спасти раненых, эвакуировав их на подконтрольную Украине территорию.

Российское командование ранее предлагало заблокированным украинским военным (включая раненных) на Азовстали сдаться в плен. Выпускать их на украинскую территорию Россия не намерена.

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.