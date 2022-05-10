Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в интервью AFP сообщила, что на "Азовстали" в Мариуполе находятся более тысячи украинских военных. Полк "Азов" опубликовал фото раненых военных, которых забаррикадировали в подземельях.

Среди украинских солдат есть в том числе и раненные.

По словам Верещук, были многочисленны попытки эвакуации людей, при этом при помощи Организации Объединенных Наций.

"Весь цивилизованный мир должен увидеть условия, в которых находятся раненые, искалеченные защитники Мариуполя и действовать!", - говорится в сообщении азовцев.

Как сообщается, раненые находятся в полной антисанитарии, с открытыми ранами, перевязанными несеирильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания.

В "Азове" призывают ООН и Красный крест спасти раненых, эвакуировав их на подконтрольную Украине территорию.

Российское командование ранее предлагало заблокированным украинским военным (включая раненных) на Азовстали сдаться в плен. Выпускать их на украинскую территорию Россия не намерена.

Фото пленных военных на "Азовстали".Фото пленных военных на "Азовстали".Фото пленных военных на "Азовстали".Фото пленных военных на "Азовстали".Фото пленных военных на "Азовстали".Фото пленных военных на "Азовстали".Фото пленных военных на "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории. 

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.

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