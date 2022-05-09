Дети в возрасте от 4 до 11 лет находящихся забаррикадированными на "Азовстали" военных из полка "Азов" призвали мировое сообщество помочь освободить пленных.

Видео опубликовал лидер азовцев Андрей Белецкий.

Маленькие украинцы просят мировых лидеров предоставить гарантии безопасности для спасения их отцов и родственников, которые находятся в подвале на "Азовстали".

"Уважаемый президент Турции, господин Эрдоган, пожалуйста, помогите спасти моего отца и его собрата из "Азовстали"", - говорит девятилетний Коля.

Дети переживают за своих родных настолько, что теперь их единственная мечта сейчас - помочь военным полка "Азов" вернуться домой.

"Послушайте нас, детей. Помогите. Это мечта каждого ребенка, чтобы родные вернулись к нам", - просит семилетний Богдан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вслед за советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком объяснил, в чем проблема с эвакуацией военных с "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.