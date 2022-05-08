Замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") раскритиковал политиков, которые советовали полку заниматься только "своими делами", и призвал власть приложить усилия для эвакуации бойцов с "Азовстали".

Об этом он заявил во время стрима с заблокированного завода.

"Очень больно, что от некоторых политиков во время переговоров было слышно заявление, что вы ребята занимаетесь какими-то своими делами и тянете время для того, чтобы вывести всех гражданских. "Наши дела" – это как раз и означает защита народа Украины и защита гражданских. И очень жаль, что у некоторых политиков нет такта, а есть только цинизм – цинизм о том, что это успешная операция по эвакуации гражданских", - заявил Паламар.

Также он сказал, что не может подтвердить, что все гражданские лица вышли с "Азовстали", так как нет возможности разобрать завалы и осмотреть территорию.

"Все ли эвакуированы? Мы этого твердо сказать не можем, поскольку ни одна международная организация или властная структура, политики наши украинские не приехали сюда, на территорию "Азовстали". Нет спецтехники, чтобы разобрать все завалы. И очень жаль, что это все происходит со словами о том, что "нам удалось", "мы все сделали", приказ исполнен" и так далее", - заявил военный.

По его словам, два дня назад во время "режима тишины" и попытки вывезти гражданских погибли трое украинских бойцов, еще шестеро были ранены.

Паламар говорит, что продолжаются обстрелы завода и попытка штурма.

"По состоянию на сегодняшний день ведутся интенсивные обстрелы завода "Азовсталь". Только за ночь мы насчитали более 25 вылетов, в том числе трех стратегических бомбардировщиков. Работает ствольная артиллерия, работают танки, работают минометы, пехота пытается штурмовать, снайперы и так далее", - заявил "Калина".

Он подчеркнул, что на территории завода есть множество погибших - как гражданских, так и военных, а также много раненных.

"Мы ждем резких действий относительно реального прекращения режима огня. "Мы благодарим всех, но не благодарим военных", – так звучат слова политиков", – заявил "Калина".

Отметим, что накануне Зеленский анонсировал выведение с "Азовстали" раненых и медиков, "если не будет обмана".

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

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