Из мариупольской "Азовстали" эвакуировали местную жительницу Наталью, которая просидела в бомбоубежище два месяца и четыре дня.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

Женщина рассказала, что готовила еду людям, которые прятались на территории "Азовстали".

Дети не могли запомнить имя женщины, поэтому называли ее просто - "тетя Суп".

"Тетя Суп. Так Наталью называли дети на Азовстали. В убежищах завода она готовила людям еду. Вместе с малышами они рисовали еду из мирной жизни. А потом пытались воплотить "картинку" из имеющихся продуктов. Так тесто на воде и консерва становились вкуснейшей в мире пиццей", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая из Мариуполя удалось эвакуировать 173 человека.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.