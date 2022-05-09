На комбинате "Азовсталь" остаются еще более 100 мирных граждан.

Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Авиация и артиллерия российских военных постоянно обстреливают "Азовсталь", добавил Кириленко.

В целом, по его словам, в Мариуполе остаются до 100 тысяч человек.

"Сложно проходит процесс эвакуации: к нему приобщено большое количество людей. Сама эвакуация длится по несколько дней. Одной из причин являются "фильтрационные лагеря" оккупантов", – сообщил Кириленко.

Ранее в ООН заявили, что эвакуация с "Азовстали" может быть продолжена. В Организации Объединенных Наций не готовы на данный момент подтвердить, что все гражданские лица вывезены с территории завода.

При этом президент Украины, Красный крест и Минобороны России заявляли, что мирных граждан на "Азовстали" больше нет.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.