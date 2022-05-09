Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин на выступлении 9 мая в оккупированном Мариуполе заявил, что город следует сделать городом-курортом. Об этом сообщают российские СМИ.

"Задача такая, чтобы Мариуполь стал городом-курортом, что раньше не удавалось сделать", - сказал он.

Также он заявил, что в город вернули электричество и сказал, что будет возвращена вода.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.