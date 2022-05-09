В Организации Объединенных Наций не готовы на данный момент подтвердить, что все гражданские лица эвакуированы с завода "Азовсталь", как говорили власти Украины и России.

Об этом заявил в понедельник, 9 мая, на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, пишет ТАСС.

"Я не могу подтвердить этого. Мы можем назвать только число людей, которых смогли эвакуировать. Конечно, мы надеемся, что мы смогли эвакуировать всех. На данный момент я не могу с уверенностью сказать, что это все, но надеюсь, что все, кто хотел, уже смогли уйти", - сказал зампредставителя генсека ООН.

В связи с этим в ООН продолжают поддерживать контакты с украинской и российской сторонами и допускают проведение новых операций по эвакуации из Мариуполя.

Напомним, по словам генсека ООН, с "Азовстали" и из прилегающих районов вывезли около 500 мирных жителей, эвакуация продолжается.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап эвакуации из "Азовстали". На этот раз планируется вывезти медиков и раненых военных.

Также "Страна" сообщала, что дети военных из "Азовстали" обратились к миру с просьбой помочь их отцам.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.