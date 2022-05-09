Депутат горсовета Мариуполя Александр Лашин заявил о том, что 11 мая планируется химическая атака на "Азовсталь".

Об этом сказал в своем видеообращении.

"В Мариуполе предупреждают местные жители чтобы не выходили на улицы, потому наших героев хотят выкурить из Азовстали, у них ничего не получается, поэтому они пытаются применить такое опасное оружие как химическое", - сообщил Лашин.

Ранее о возможности применить химикаты против укрывшихся на заводе сил ВСУ говорили в "ДНР". Но после открестились от этих намерений.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.