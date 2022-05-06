В Киеве допустили повторное наступление российской армии на столицу Украины
Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк не исключает вариант повторного наступления российских сил на Киев, который не так давно снова подвергся обстрелам.
Об этом Павлюк сообщил в интервью изданию "Укринформ".
"Вероятность всегда остается, потому что без захвата столицы полной победы над Украиной никогда не будет… Мы такие варианты не отвергаем, просчитываем и готовимся к разным возможным сценариям действий противника", - сказал военный чиновник.
Напомним, Минобороны РФ в случае атаки Украины по России грозит ударами по Киеву.
Ранее мы писали, что женщин с детьми, студентов и пожилых людей призывают пока не возвращаться в Киев из эвакуации. Киевская военная администрация считает, что угроза для столицы не исчезла.
Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.
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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.