Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк не исключает вариант повторного наступления российских сил на Киев, который не так давно снова подвергся обстрелам.

Об этом Павлюк сообщил в интервью изданию "Укринформ".

"Вероятность всегда остается, потому что без захвата столицы полной победы над Украиной никогда не будет… Мы такие варианты не отвергаем, просчитываем и готовимся к разным возможным сценариям действий противника", - сказал военный чиновник.

Напомним, Минобороны РФ в случае атаки Украины по России грозит ударами по Киеву.

Ранее мы писали, что женщин с детьми, студентов и пожилых людей призывают пока не возвращаться в Киев из эвакуации. Киевская военная администрация считает, что угроза для столицы не исчезла.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.