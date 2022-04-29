Студентов, женщин с маленькими детьми и пожилых людей пока просят не возвращаться в Киев из эвакуации. С такой просьбой к киевлянам обратилась Киевская военная администрация, в которой считают, что угроза для столицы не исчезла, а вчерашние ракетные удары это только подтверждают.

При этом власти отмечают, что сегодня заметно оживилась жизнь столицы и пока непосредственной угрозы захвата нет.

Однако, как заявляют в Киевской военной администрации, учитывая последние события, связанные с пожарами на нефтебазах, подрывами складов боеприпасов на территории России, а также риторикой в РФ, можно сказать, что угроза ракетных ударов возросла.

"Мы просим не возвращаться студентов, женщин с маленькими детьми, стариков!" - говорится в сообщении.

Напомним, в результате ракетного удара по жилой многоэтажке в Киеве в больницу попали четыре человека. Сегодня под завалами дома обнаружили тело погибшего.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.