Бывший командир "Азова" Максим Жорин заявил, что военные готовят операцию по деблокаде Мариуполя, однако он не уверен в ее успехе из-за нехватки времени. Об этом он сказал в эфире "24 канала".

"Кроме дипломатического процесса, параллельно все-таки идет процесс по подготовке военной операции по деблокаде города. Она может быть на сегодняшний день несколькоэтапной с предварительно освобожденными другими городами, перегруппировкой", - заявил Жорин.

Правда, по его словам, времени на подготовку к этой операции нужно много.

"Я не уверен, что это время есть у тех, кто сейчас находится на территории "Азовстали", - добавил Жорин.

Отметим, что ранее советник главы ОП Михаил Подоляк намекнул на проработку военного пути деблокады Мариуполя.

"Вооруженные Силы сегодня предпринимают усилия, чтобы эта возможность (деблокада военным путем - Ред.) появилась в видимой перспективе. Но вопросы военных мероприятий и планов точно не являются предметом общественного обсуждения", - сказал Подоляк в комментарии НВ.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что "разблокирование Мариуполя больше невозможно".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 75-го дня войны и подробно писали, что означает речь Путина на параде 9 мая для войны в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.