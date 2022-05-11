Украинский военный эксперт Олег Жданов не исключает столкновение Украины с армией Беларуси в ближайшие недели. Такое мнение он высказал в эфире национального телемарафона и добавил, что Киеву нужно быть готовым к развитию такого сценария.

"Я бы вернулся к оценке достоверности этого 50 на 50. Потому что войска все же выдвигаются к нашей границе, особенно силы специальных операций и занимают там оперативные районы. Заявления Лукашенко в одну сторону, а войска идут в нашу сторону. Поэтому не надо пренебрегать этим фактором и быть готовым к встрече белорусской армии", - сказал Жданов.

По его мнению, Путин может использовать Беларусь для заполнения оперативной паузы, когда его войска под Изюмом начнут выдыхаться.

"Когда российские войска начнут выдыхаться на Изюмском направлении, тогда Путину нужно будет чем-то заполнять оперативную паузу, пока он будет собирать очередные резервы для ввода в Украину. Это будет самый напряженный и опасный период", - пояснил он.

Что касается угрозы в направлении непризнанного Приднестровья, то здесь все будет зависеть от ситуации на острове Змеиный, считает Жданов. Потому что остров стал опорным пунктом для осуществления попыток продвижения российских войск.

"Если мы огневым контролем будем удерживать остров, чтобы там не разместились российские средства противовоздушной обороны, тогда у нас будет контролируемая ситуация и в Бессарабии и в Одесской области", - сказал он.

Напомним, что неделю назад Беларусь объявила внезапную проверку боевой готовности своей армии.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, президент РФ Владимир Путин будет побуждать белорусского коллегу Александра Лукашенко ударить в направлении Луцк-Львов, чтобы перерезать поставки оружия с Запада.

При этом Лукашенко заявил, что армия Беларуси не собирается воевать с Украиной.

Ранее "Страна" писала, что Лукашенко заявил, что Россия поможет республике в сфере ракетного производства, включая изготовление образцов крылатых ракет наземного базирования "Искандер".

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.