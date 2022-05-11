Утром в среду, 11 мая, Генштаб ВСУ опубликовал акутальную сводку с фронта. Сообщается, что наибольшая активность РФ наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По информации Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины, осуществляет ведение разведки к северу и северо-востоку от города Харьков.

На Изюмском направлении противник сосредотачивает основные усилия на нанесении огневого поражения нашим подразделениям в определенном районе.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск сосредотачивает основные усилия на продолжении наступательных действий с целью взятия под полный контроль города Рубежное, захвата населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

Также Генштаб сообщает, что противник не прекращает штурмовые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

В Мариуполе враг блокирует наши подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков противник производит штурмовые действия. Наносит ракетно-бомбовые удары.

На Южнобугском и Таврическом направлениях, по данным ВСУ, подразделения противника пытаются улучшить свое тактическое положение.

На Николаевском направлении враг продолжает производить обстрелы позиции защитников и защитниц Украины. Для подавления каналов радиосвязи противник применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, противник на Криворожском направлении производил обстрелы подразделений наших войск с применением артиллерии. Также в целях закрепления на захваченной территории враг проводит инженерные работы и создание новых позиций в районах населенных пунктов Брускинское и Большая Александровка.

На Таврическом направлении враг проводит демонстративные действия в целях сковывания действий подразделений Сил обороны, совершенствует инженерное оборудование своих позиций, пополняет запасы, пишет Генштаб ВСУ.

"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены четыре БПЛА типа Орлан-10. Кроме того, одной из бригад десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины был уничтожен один вертолет Ми-24", - сообщает Генштаб.

Также сообщается, что на территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" подробно рассказывала об основных событиях предыдущего дня.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.