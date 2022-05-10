Президент РФ Владимир Путин будет побуждать белорусского коллегу Александра Лукашенко ударить в направлении Луцк-Львов, чтобы перерезать поставки оружия с Запада.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью "РБК-Украина".

"Как я понимаю, скоро снова будет встреча Путина и Лукашенко. Думаю, что Путин снова будет пытаться заставить Лукашенко, чтобы белорусская армия ударила в направлении Луцк - Львов.... Путин будет давить на него (Лукашенко - Ред.) очень сильно", - сказал Жданов.

Напомним, ранее Россия пригрозила ударить по транспорту с западным оружием для Украины.

После этого войска РФ не раз обстреливали железнодорожную инфраструктуру Украины.

Вместе с тем, Байден подписал закон о ленд-лизе для нашей страны. Кроме того, сообщалось, что ВСУ начали использовать тяжелое западное оружие, поставленное ранее.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 75-го дня войны и подробно писали, что означает речь Путина на параде 9 мая для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.