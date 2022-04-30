Дания передаст Украине тяжелое оружие: БТР и минометы
Дания передает Украине тяжелое вооружение. В пакете военной помощи будет 25 бронетранспортеров Piranha III, тяжелые минометы М10 и тысячи минометных снарядов для них.
Об этом сообщает местное СМИ Olfi.
Бронетранспортеры Piranha относятся к семейству колесных БТР, которые разработаны компанией Mowag. Piranha III - устаревшие модели для Дании, поскольку сегодня ее армия применяет Piranha V.
Кроме бронетранспортеров, в Украину направят также тяжелые минометы М10 и снаряды для них. Как отмечает другое издание Army Recognition, Дания также согласовала отправку гусеничных БТР M113.
Ранее "Страна" сообщала, что нижняя палата парламента Германии (Бундестаг) одобрила петицию о поставках тяжелого вооружения в Украину.
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