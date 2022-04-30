Дания передает Украине тяжелое вооружение. В пакете военной помощи будет 25 бронетранспортеров Piranha III, тяжелые минометы М10 и тысячи минометных снарядов для них.

Об этом сообщает местное СМИ Olfi.

Бронетранспортеры Piranha относятся к семейству колесных БТР, которые разработаны компанией Mowag. Piranha III - устаревшие модели для Дании, поскольку сегодня ее армия применяет Piranha V.

Кроме бронетранспортеров, в Украину направят также тяжелые минометы М10 и снаряды для них. Как отмечает другое издание Army Recognition, Дания также согласовала отправку гусеничных БТР M113.

Ранее "Страна" сообщала, что нижняя палата парламента Германии (Бундестаг) одобрила петицию о поставках тяжелого вооружения в Украину.

Война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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