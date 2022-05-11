В Харькове в последнее время сократилось число обстрелов после того как противника оттеснили к северу от города. Но удары наносятся по Харьковскому району и другим населенным пунктам.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в видеообращении.

"Благодаря успешным действиям Вооруженных сил Украины и освобождению ряда населенных пунктов в Харькове сейчас относительно тихо. Враг наносит основные удары по населенным пунктам области", - сказал он.

Утром противник обстрелял село Новый Мерчик в Богодуховском районе. Один человек получил ранение.

Ранее сообщалось, что со следующей недели в Харькове могут запустить наземный общественный транспорт.

Кроме того, в ходе контрнаступления в Харьковской области ВСУ приблизились к границе с РФ на расстояние около 10 км.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

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