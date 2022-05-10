Московский проспект будет носить название "Героев Харькова". Фото: wikimedia.org

В среду, 11 мая, в Харькове переименуют Московский проспект. На заседании топонимической комиссии было принято решение предложить завтра депутатам городского совета переименовать четыре улицы в городе.

Об этом со ссылкой на горсовет Харькова сообщают местные СМИ.

Сегодня на Московском проспекте прошла прошла акция в поддержку переименования улиц и проспектов города, которые связаны с Россией. Во время митинга организаторы сняли табличку с дома №3 по проспекту и заменили название на проспект Сковороды.

В свою очередь, директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко сказал, что решение депутаты горсовета примут уже завтра, 11 мая, на онлайн-сессии.

В среду, 11 мая, в Харькове переименуют Московский проспект

Отметим, что 9 мая городской голова Игорь Терехов запустил опрос в Telegram-канале по поводу переименования Московского проспекта. Харьковчанам предложили четыре варианта.

Судя по результатам голосования, проспект будет носить название "Героев Харькова".

Судя по результатам голосования, проспект будет носить название Героев Харькова

Вместе с тем, топонимическая комиссия провела заседание. Как сообщает Сидоренко, на завтрашнюю сессию горсовета, по результатам работы комиссии, депутатам будет предложено переименовать четыре улицы:

  • Проспект Московский - на проспект Героев Харькова,
  • Московский район - на район Салтовский,
  • Белгородское шоссе - на Харьковское шоссе,
  • Белгородский спуск - на улицу Героев Спасателей.

закончилось заседание Топонимической комиссии. По результатам ее работы завтра депутатам будет предложено переименовать 4 улицы

Напомним, ранее Терехова заявил, что в Харькове после войны уберут все названия, связанные с Россией.

Вместе с тем, мы писали, что в апреле в Харькове демонтировали памятник маршалу Жукову.

Кроме того, сообщалось, как в Киеве могут переименовать станции метро.

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