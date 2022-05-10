В среду, 11 мая, в Харькове переименуют Московский проспект. На заседании топонимической комиссии было принято решение предложить завтра депутатам городского совета переименовать четыре улицы в городе.

Об этом со ссылкой на горсовет Харькова сообщают местные СМИ.

Сегодня на Московском проспекте прошла прошла акция в поддержку переименования улиц и проспектов города, которые связаны с Россией. Во время митинга организаторы сняли табличку с дома №3 по проспекту и заменили название на проспект Сковороды.

В свою очередь, директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко сказал, что решение депутаты горсовета примут уже завтра, 11 мая, на онлайн-сессии.

Отметим, что 9 мая городской голова Игорь Терехов запустил опрос в Telegram-канале по поводу переименования Московского проспекта. Харьковчанам предложили четыре варианта.

Судя по результатам голосования, проспект будет носить название "Героев Харькова".

Вместе с тем, топонимическая комиссия провела заседание. Как сообщает Сидоренко, на завтрашнюю сессию горсовета, по результатам работы комиссии, депутатам будет предложено переименовать четыре улицы:

Проспект Московский - на проспект Героев Харькова,

Московский район - на район Салтовский,

Белгородское шоссе - на Харьковское шоссе,

Белгородский спуск - на улицу Героев Спасателей.

Напомним, ранее Терехова заявил, что в Харькове после войны уберут все названия, связанные с Россией.

Вместе с тем, мы писали, что в апреле в Харькове демонтировали памятник маршалу Жукову.

Кроме того, сообщалось, как в Киеве могут переименовать станции метро.