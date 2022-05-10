В среду в Харькове переименуют Московский проспект и Московский район города
В среду, 11 мая, в Харькове переименуют Московский проспект. На заседании топонимической комиссии было принято решение предложить завтра депутатам городского совета переименовать четыре улицы в городе.
Об этом со ссылкой на горсовет Харькова сообщают местные СМИ.
Сегодня на Московском проспекте прошла прошла акция в поддержку переименования улиц и проспектов города, которые связаны с Россией. Во время митинга организаторы сняли табличку с дома №3 по проспекту и заменили название на проспект Сковороды.
В свою очередь, директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко сказал, что решение депутаты горсовета примут уже завтра, 11 мая, на онлайн-сессии.
Отметим, что 9 мая городской голова Игорь Терехов запустил опрос в Telegram-канале по поводу переименования Московского проспекта. Харьковчанам предложили четыре варианта.
Судя по результатам голосования, проспект будет носить название "Героев Харькова".
Вместе с тем, топонимическая комиссия провела заседание. Как сообщает Сидоренко, на завтрашнюю сессию горсовета, по результатам работы комиссии, депутатам будет предложено переименовать четыре улицы:
- Проспект Московский - на проспект Героев Харькова,
- Московский район - на район Салтовский,
- Белгородское шоссе - на Харьковское шоссе,
- Белгородский спуск - на улицу Героев Спасателей.
Напомним, ранее Терехова заявил, что в Харькове после войны уберут все названия, связанные с Россией.
Вместе с тем, мы писали, что в апреле в Харькове демонтировали памятник маршалу Жукову.
Кроме того, сообщалось, как в Киеве могут переименовать станции метро.