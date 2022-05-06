В Броварах депутаты горсовета поддержали дерусификацию топонимов. Хотя некоторые улицы местные жители хотели бы оставить с прежним названием.

Об успешном голосовании сообщает мэр города Игорь Сапожко.

В частности, жители были против переименования улицы в честь украинца Короленко, писателя из Житомира. Но ее переименовали в "Черных Запорожцев".

Также улица Александра Блока теперь носит имя Ирины Цвилой, улица Гагарина - Героев Украины.

Улицу, названную в честь украинского космонавта Поповича назвали в честь украинского космонавта Каденюка.

Улицу Дарвина, по которой тоже были вопросы у горожан, оставили без изменений.

Ранее мы публиковали полный список улиц, которые хотят переименовать в Днепре.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.