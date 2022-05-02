В Броварах, что под Киевом, хотят по примеру других городов заняться "дерусификацией" ряда топонимов. Всего планируют переименовать более 30 переулвков и улиц, чьи названия связаны с Российской Федерацией, а также с Беларусью.

Однако в список попали также топонимы, которые не относятся ни к российской, ни к советской, ни к белорусской истории, например, переулок Дарвина, который был британским ученым.

Об этом сообщает броварской Telegram-канал "Общественный ревизор Бровары"

Как сообщается, на очередном заседании исполнительного комитета на прошлой неделе было одобрено решение о переименовании 34 улиц и переулков, названия которых связаны с РФ и Беларусью.

Однако "уже сейчас жители выражают свое несогласие с некоторыми переименованиями и новыми названиями. В частности, есть вопросы по переименованию ул. Глебова и пер. Дарвина, а также улиц Короленко (писатель, родился в Житомире), Мичурина, Глинки, Есенина, Разина Степана, Павлова".

Спорные вопросы будут рассмотрены комиссией по переименованию улиц и соответствующие предложения будут вынесены на обсуждение и утверждение на сессии Броварского городского совета уже в ближайшее время.

Скриншот: Telegram/Громадський ревізор. Бровари

Отметим, что подобные переименования происходят по всей стране. В Киеве хотят переименовать улицу Льва Толстого в честь полка "Азов", а Пушкинскую - в Европейскую. В Харькове также заявили, что после войны уберут все названия, связанные с Россией.