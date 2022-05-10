В Харькове со следующей недели планируют запустить наземный общественный транспорт.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, общаясь с харьковчанами, передает горсовет.

"Я планирую со следующей недели запустить маршруты - понятно, что это будет в усеченном режиме. Запустим маршрутки и попробуем троллейбусы запустить. По метро очень серьезная ситуация: после того, как я смогу людей вывести наружу, еще два месяца. Поэтому будем обходиться сейчас автобусами и троллейбусами", - сказал он.

При этом, по его словам, трамваи никто из Харькова убирать не собирается.

"Трамваи, которые есть, мы запустим. А потом будут новые. Понятно, что определенные маршруты надо менять", - объяснил он.

Ранее сообщалось, что трамваи на улицы города возвращать не будут.

Напомним, война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.