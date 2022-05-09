В Харьковской области за последние сутки погибли 7 мирных граждан. Об этом сообщает Национальная полиция области.

На опубликованной инфографике видно, что по состоянию на 18:00 9 мая в области официально подтверждены 646 смертей мирных жителей. Из них 29 детей. За последние сутки погибли 7 мирных жителей, жертв среди детей подтверждено не было.

Инфографика: Национальная полиция Харьковской области

Ранее мы писали, что российские войска вчера обстреляли из артиллерии район Сокольники в Харькове. В результате вражеских атак в Харьковской области три человека погибли, еще девять ранены. Также "Страна" рассказывала, что под Харьковом россияне массово выводят войска из Боровой и Богуславки в Купянск.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.