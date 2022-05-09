Российские войска вчера обстреляли из артиллерии район Сокольники в Харькове. В результате вражеских атак в Харьковской области три человека погибли, еще девять ранены.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, также в течение суток активные обстрелы продолжались в Богодухове, в районе - трое раненых, двое погибших.

Вечером 8 мая российские войска обстреливали Лозовскую и Золочевскую громады, там два человека получили ранения.

Синегубов также добавил, что в результате обстрела населенных пунктов - Русские Тишки, Циркуны, Михайловка, Рай-Еленовка - были ранены четыре человека. Вместе с тем, один погиб в Циркунах.

На Изюмщине продолжаются бои. При этом враг, по словам Синегубова, "активных наступательных действий не проводил, перегруппировывает подразделения и пытается удержать ранее занятые позиции".

Ранее мы показывали первые фото из освобожденных Циркунов Харьковской области.

Также сообщали, что, американские аналитики считают, что под Харьковом ВСУ могут отодвинуть оккупантов до границы с РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 74-го дня войны.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.