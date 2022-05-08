Появились первые фото из освобожденного населенного пункта Циркуны в Харьковской области.

Снимки опубликовал в своем Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Циркуны с первых дней полномасштабного вторжения россиян были в оккупации", - напомнил он.

И сообщил, что местные жители со слезами на глазах встречали ВСУ и что сейчас в селе работают правоохранители, фиксирующие преступления оккупантов. А подразделения пиротехников постепенно производят разминирование.

Фото: Соцсети

На фотографиях видно, что сильно пострадали гражданские объекты. На одном из снимков на переднем плане застрявший в асфальте снаряд прямо под воротами дома, на которых написано: "Есть люди, дети".

Фото: Соцсети

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".