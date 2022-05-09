Российский чемпион мира по танковому биатлону Бато Басанов из Бурятии погиб 14 марта в Донецкой области в ходе вторжения в Украину.

Об этом пишет Daily Mail, информация о гибели танкиста появилась и на местных сайтах Бурятии.

25-летний Бато Басанов из Бурятии входил в состав команды-рекордсмена по танковому биатлону, выступавшей в прошлом году на военных играх перед министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба армии Валерием Герасимовым.

На соревнованиях российская команда Т-72Б3 заняла первое место, обогнав соперников из 19 стран, включая Китай.

"Он (Бато Басанов - Ред.) стал последним из десятков мужчин из своего обедневшего региона примерно в 3500 милях (почти 6000 км - Ред.) к востоку от Москвы, погибших в путинской войне", - пишет издание.

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Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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