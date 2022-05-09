Погиб в бою один из лучших летчиков Украины, бывший командир 10-й Сакской бригады морской авиации ВМС Украины Игорь Бедзай.

Об этом сообщает "Думская".

Как сообщается, полковник Игорь Бедзай погиб 7 мая.

В 2014 году 10-я бригада морской авиации стала единственным подразделением ВСУ, которое сумело вывести из аннексированного Крыма свою боевую технику.

Операция по спасению самолетов и вертолетов была проведена под руководством Бедзая.

Ранее сообщалось в боях за Украину погиб американец, служивший в частной военной компании.

Также сообщали о гибели на Донбассе известного айтишника, который с 2017 года служил в ВСУ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 74-го дня войны.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.