На войне погиб один из лучших летчиков Украины Игорь Бедзай. В 2014-м он смог вывести из Крыма боевую технику
Погиб в бою один из лучших летчиков Украины, бывший командир 10-й Сакской бригады морской авиации ВМС Украины Игорь Бедзай.
Об этом сообщает "Думская".
Как сообщается, полковник Игорь Бедзай погиб 7 мая.
В 2014 году 10-я бригада морской авиации стала единственным подразделением ВСУ, которое сумело вывести из аннексированного Крыма свою боевую технику.
Операция по спасению самолетов и вертолетов была проведена под руководством Бедзая.
Ранее сообщалось в боях за Украину погиб американец, служивший в частной военной компании.
Также сообщали о гибели на Донбассе известного айтишника, который с 2017 года служил в ВСУ.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 74-го дня войны.
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.