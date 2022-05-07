Сегодня в Донецкой области погибли четыре человека: два в Бахмуте и два в Константиновке. Еще 9 человек получили ранения, сообщил губернатор Павел Кириленко.

Напомним, что в указанных городах сегодня были сильные артобстрелы.

Губернатор добавил, что сейчас невозможно установить количество погибших в Мариуполе и Волновахе.

Скриншот: Telegram/Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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Подробнее о том, какая ситуация на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.