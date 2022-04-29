Гражданин США Вилли Джозеф Кэнсел был убит, сражаясь на стороне украинских сил в Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию, полученную у членов семьи погибшего.

22-летний мужчина, помимо своей постоянной работы в качестве офицера исправительного учреждения в Теннесси, также нанялся в частную военную компанию, которая отправила его в Украину. Американцу платили, пока он там сражался, сообщила CNN мать Кэнсела, Ребекка Кабрера.

"Он хотел уйти, потому что верил в то, за что борется Украина, и хотел быть частью этого, чтобы сдержать это там, чтобы оно не пришло сюда, и что, возможно, нашим американским солдатам не пришлось бы вмешиваться в это", - сказала она.

Кэнсел вылетел в Польшу 12 марта и пересек границу Украины где-то между 12 и 13 марта.

Тело погибшего найдено не было, пишет CNN.

Напомним, в Чернигове застрелили гражданина США, пока тот стоял в очереди за хлебом.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.