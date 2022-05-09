Советник главы Офиса президента Алексейс Арестович рассказал, что мобилизация в Украине может смягчиться и некоторых мужчин начнут выпускать в краткосрочные поездки за границу.

Об этом он сказал он в интервью Марку Фейгину.

"Мы не нуждаемся во всех мужчинах, сидящих в Украине. Мы нуждаемся только в тех, кто готов и хочет воевать и таких людей предостаточно уже в наших рядах и есть дополнительно. Морякам, металлургам, айтишникам, бизнесменам, ученым, артистам и т.д., - я бы дал возможность выезжать за границу, короткие выезды", - объяснил Арестович.

Также советник главы ОП назвал "дол@бами" тех, кто "спекулирует" на теме Мариуполя и критикует Банковую за то, что та не может освободить военных из "Азовстали".

"Всякие долб@ебы бессовестные, которые спекулируют днями и ночами, рассказывая, что есть решения как освободить военных, а просто власти не хотят, что не все усилия власти приложили. При том, что два главных слова, которые я слышу в ОП - "Мариуполь" и "Азовсталь". Кому-то очень хочется, чтобы виноватым был именно Офис президента. Я этим людям напомню, что война еще далеко не окончена", - сказал Арестович.

В этом же интервью он заявил, что военная помощь от Запада наберет темп только через несколько месяцев. За это время РФ может оправиться от потерь, провести мобилизацию и снова атаковать север Украины, включая Киев, Сумы и Харьков.

По его мнению, вопрос предоставления американцами военной помощи рассматривается очень медленно.

"Пока перелом (в пользу Украины - Ред.) маловероятен. Пакет военной помощи голосуется в мае. Пока его проголосуют, пока приедет вооружение - это очень длинная история. За это время Россия успеет мобилизоваться, скорее всего. Скрытая частичная мобилизация уже идет. Поэтому вполне возможно второе наступление на Киев, на Чернигов, Сумы, Харьков. Все возможно такими темпами. Пока санкции подействуют, пока приедет оружие. Это уже не недели, а месяцы", - посчитал Арестович.

Также Арестович прокомментировал потерю Херсона в первые дни войны и то, почему для предотвращения перехода врага не были взорваны мосты на границе с Крымом в момент вторжения: "Прое@али. Будем разбираться".

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".