Со вчерашнего дня россияне массово выводят войска из Боровой и Богуславки в направлении Купянска.

Об этом говорится в сообщении Боровского поселкового совета.

В то же время, большое количество живой силы и техники остается в селах Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка, Бахтин. В полях вблизи замаскирована техника.

На территории общины долгое время нет света, мобильной связи, интернета. Работают некоторые магазины и аптеки, но ассортимент товаров очень ограничен.

По информации Боровского совета, в соседних районах россияне пытаются "зачистить" информационное пространство. Так, в Сватово стали доступны только российские телеканалы.

Ранее мы писали, что армия России укрепляет оборонительные позиции под Харьковом и проводит "зачистки".

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.