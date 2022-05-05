Россияне строят линию обороны на территории Боровской громады, что на юго-востоке Харьковской области. Об этом сообщает Боровской сельсовет.

"За последние дни значительно увеличилось количество живой силы противника и вражеской техники в Боровой и других населенных пунктах. Также есть информация об их размещении в лесах. Центральную больницу готовят к приему раненых российских военных", 0 говорится в сообщении сельсовета.

Также говорится о том, что в местах своего наибольшего сосредоточения российские военные проверяют дома и хозяйственные постройки, осматривают улицы, проверяют документы, говорят, что "проводят зачистки".

На территории громады нет электричества, связи, интернета. Чтобы снять наличные деньги и купить необходимое, люди вынуждены выезжать на другие занятые россиянами территории.

"Но в Сватово и Купянске также ощутимый дефицит продуктов питания и лекарств, поэтому сейчас приходится ездить в Старобельск", - говорится в сообщении.

В Боровой россияне формируют свои силовые структуры вроде полиции.

Сккриншот: Facebook/Борівська селищна рада

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.