Российские войска 9 мая открыли огонь по Сумской области, обстреляв пограничную территорию. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Телеграм-канале.

Как отметил глава ОВА, обстрелы со стороны врага начались еще утром. Войска РФ наносили удары из артиллерии по приграничной территории области.

Прилеты были по Хотинской громаде, однако разрушений и жертв нет.

Ранее мы писали, что в ночь с 8 на 9 мая российские войска обстреляли Зеленодольскую громаду (Днепропетровская область). По словам губернатора области Валентина Резниченко, враги по окраине села Большая Костромка. Несколько улиц остались без света.

Напомним, война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.