Сумскую область обстреляла российская авиация ракетами "воздух – земля". Пострадала территория Миропольской и Хотинской громад.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий и опубликовал обломки одной из прилетевших ракет.

В результате обстрела ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, на днях войска РФ обстреляли Сумскую область из "Градов" и с вертолета. Пострадала школа.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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