В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали вечернюю оперативную сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 30 апреля. В ней говорится, что российские войска обстреливают позиции ВСУ в Сумской области, а также продолжают наступление на Донбассе.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений Генштаба:

Противник обстрелял позиции ВСУ в Сумской области. Речь идет о приграничных селах Кондратовка, Катериновка, Сварково и Белокопытово. К югу от Изюма российские войска пытались наступать в направлении Сулиговки и Долгенького, однако безуспешно. Бои идут в районе города Лимана (к востоку от Славянска), а также соседних с ним Ямполя и Озерного (последнее находится у трассы на Славянск). Оккупанты пытаются завершить захват Рубежного. В районе Попасной российские войска атаковали село Калиново, что к югу от Первомайска. Под Николаевом противник усилил воздушную разведку "в оперативной глубине оборонных позиций ВСУ".

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях РФ в Украине.

Также "Страна" сообщала, что по данным британской разведки, РФ несет значительные потери в битве за Донбасс и имеет ограниченные успехи.

Война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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Подробнее о происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.