За прошедшие сутки, 29 апреля, российско-оккупационные войска пытались наступать к югу от Изюма по направлению в населенные пункты Сулиговка и Долгенькое, но безуспешно. Также обстреливаются позиции защитников Украины в Сумской области. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"На Слобожанском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых позиций и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины. С целью усиления группировки враг осуществляет перемещение отдельных подразделений из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район города Изюм", - говорится в сообщении.

В то же время в Генштабе уточнили, что силы врага после перегруппировки пытались вести наступление в районе Сулиговка и Долгенькое. Также бои велись на Лиманском и Северодонецком направлении.

"В Восточной операционной зоне враг продолжает вести наступление на Лиманском (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман), Северодонецком, где пытается завершить захват Рубежного, Попаснянском (в направлении Калиново и Попасная) и Кураховском (Еленовка и Новомихайловка) направлениях. Успеха не имеет, боевые действия продолжаются", - уточняется в сообщении.

Не прекращаются обстрелы сил ВСУ в Запорожском и Николаевском направлениях.

"Страна" анализировала ситуацию на фронте на 65-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.