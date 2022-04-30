Заместитель министра обороны Анна Маляр просит не писать в открытых источниках об освобожденных селах или городах до обнародования этой информации Минобороны или Генштабом ВСУ.

"Враг после ваших публикаций начинает их снова атаковать. Враг чувствителен к публичности. После победы объясню причины", — заявила Маляр и добавила, что когда ВСУ надежно закрепится на рубеже, об этом сразу будет официально уведомлено.

Маляр приводит пример негативных последствий публикаций: "Известный блогер днем ​​обнародовал информацию о освобождении села Русская Лозовая в Харьковской области. И в этом же посту обнародовал еще две вещи, которые не нужно было публично писать. Информация мгновенно приобрела масштабную огласку, на нас просто посыпались запросы и нам пришлось ее подтверждать. А вечером там началось обострение. Враг активизировался. И по состоянию на сейчас там 6 раненых (обновляю, пока вы читали это сообщение, уже 1 погибший и 12 раненых. Вот цена поста и лайков)".

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