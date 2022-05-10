В ночь с 9 на 10 мая американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска в Украине продолжают демонстрировать низкий боевой дух и плохую дисциплину, поскольку боевые действия против украинского сопротивления во многих районах зашли в тупик.

Об этом говорится в сообщении Института в Facebook.

9 мая российские силы не совершали никаких подтвержденных наступлений к юго-востоку или юго-западу от Изюма. Войска РФ продолжали атаки в западном направлении в Донецкой и Луганской областях и 9 мая добились незначительных успехов в районе Северодонецка, сообщает Институт.

Также по его данным, 9 мая российские силы продолжали наносить артиллерийские удары и пытаться штурмовать металлургический комбинат "Азовсталь", где находятся украинские защитники.

"Российские силы, вероятно, продолжают стягивать войска в Белгородскую область, чтобы помешать украинским контратакам вокруг Харькова выйти на украинско-российскую границу", - пишет Институт изучения войны.

Также сообщается, что российские войска не проводили подтвержденных наступательных операций на юге Украины 9 мая, но продолжали обстреливать и наносить ракетные удары, чтобы сковать украинские войска и не допустить их переброски на другие направления.

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" подробно рассказывала о том, что происходило вчера, 9 мая.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.