Во время контрнаступления в Харьковской области пограничники уничтожили 30 военнослужащих противника, а двоих взяли в плен. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Пленные признались, что являются жителями Красного Луча (ныне - Хрустальный) Луганской области.

"То есть, подтверждается информация, что к северу от Харькова, где идёт наступление ВСУ, на позициях противника стоят мобилизованные из "ДНР" и "ЛНР", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, в ходе контрнаступления в Харьковской области ВСУ приблизились к границе с РФ на расстояние около 10 км.

Также мы писали о том, что вчера Генштаб сообщил, что на Харьковщине ВСУ освободили четыре села.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.