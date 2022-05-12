Россия намерена присоединить Мариуполь к России вместе с "ДНР". На местных сайтах даже утверждают, что "референдум" о входе в состав РФ может состояться уже через несколько дней.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Первый шаг – переход на русский код мобильной связи. Теперь в "ДНР" должны зайти российские банки и учреждения высшего образования", - пишет он.

Он приводит сообщение местного сайта, что на 15 мая планируют провести "референдум" о присоединении "ДНР" к РФ.

В тоже время Пушилин и Пасечник заявляют, что "референдум" проведут только после завершения боевых действий. А к 15 мая они точно не завершатся.

Ранее стало известно, что в Мариуполе оккупационные власти запустили подачу воды из Старокрымского водохранилища.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.