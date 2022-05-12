В "ЛНР" и "ДНР" с концертами приехали Лепс, "Земляне" и Долина. Видео
Российские артисты приняли участие в концертах в "ЛНР" и в "ДНР", которые прошли 11 мая.
В "ЛНР" в концерте приняли участие группа "Земляне", Елена Север, ЮрКисс, Маша Вебер, IVAN, Роман Архипов, группа "Русские", группа СПб! и Григорий Лепс.
Артисты выступили в "республиканской" клинической больнице 11 мая перед военными, проходящими лечение, а также сотрудниками медучреждения.
В "ДНР" выступили Лариса Долина, Дмитрий Дюжев и тот же Григорий Лепс. Концерт с участием российских звезд прошел в Центре славянской культуры в Донецке. На концерте присутствовал "глава ДНР" Денис Пушилин.
Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.
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