Российские артисты приняли участие в концертах в "ЛНР" и в "ДНР", которые прошли 11 мая.

В "ЛНР" в концерте приняли участие группа "Земляне", Елена Север, ЮрКисс, Маша Вебер, IVAN, Роман Архипов, группа "Русские", группа СПб! и Григорий Лепс.

Артисты выступили в "республиканской" клинической больнице 11 мая перед военными, проходящими лечение, а также сотрудниками медучреждения.

В "ДНР" выступили Лариса Долина, Дмитрий Дюжев и тот же Григорий Лепс. Концерт с участием российских звезд прошел в Центре славянской культуры в Донецке. На концерте присутствовал "глава ДНР" Денис Пушилин.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.