Российский певец Валерий Меладзе, артистки Вера Брежнева и Ани Лорак, отказались от выступления для россиян в турецком отеле Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa. Концерты должны были состояться весной и летом текущего года.

Об этом со ссылкой на менеджера отеля сообщает российский "Пятый канал".

"Артисты отказались прилетать в Турцию, поэтому отменили. Они сказали, что просто не могут, и пришлось отменить все концерты", - говорится в сообщении.

Напомним, Валерий Меладзе и Вера Брежнева выехали из России сразу после вторжения РФ в Украину. Певец еще 24 февраля высказался против войны. Где сейчас находится певица Ани Лорак, которая уже восьмой год не выступает в Украине, так выехала в РФ, - неизвестно. Отметим, что певица после войны не ведет соцсети и не дает никаких комментариев по этому поводу.

Вера Брежнева (которая является супругой брата Валерия Меладзе - Константина) уехала из России в Польшу, где сейчас занимается волонтерской деятельностью.

Вместе с тем, мы писали, что группа "Би-2" отменила концерт за 15 минут до начала из-за баннера "Za президента".