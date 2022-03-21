Певица Вера Брежнева заявила, что уехала из России в Польшу, где сейчас занимается волонтерской деятельностью.

Соответствующие публикации об этом появились на ее странице в социальной сети Instagram.

40-летняя экс-участница группы "ВИА Гра", которая родилась и выросла в городе Каменское (ранее Днепродзержинск, Днепропетровская область) опубликовала несколько сторис со склада, где распределяется гуманитарная помощь для украинцев.

"Завтра с утра я снова в пункте, который близок к нам. Дочку в этот раз беру с собой. Так что присоединяйтесь к нам в ваших городах. А Люблин ждет особенно", - написала Брежнева.

Ранее "Страна" писала, кто из звезд шоу-бизнеса в Украине и России высказался против войны.

В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Генштаб подтвердил, что РФ использовала против Украины гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и есть угроза его дальнейшего применения, а Турция заявила, что в позициях Москвы и Киева наметилось сближение.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах.