Командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский ("Волына"), который находится в Мариуполе на "Азовстали", заявил, что его утреннее обращение к Илону Маску через Twitter было "вынужденным криком души" и снова обратился к мировым лидерам.

Об этом он написал в Facebook.

"Господа президенты, уважаемые дипломаты, человечество, если вы можете спасти нас, то сделайте это! Все слова уже были сказаны. Каждая минута – это чья-то жизнь! Мир должен немедленно перейти к действиям!", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что защитники Мариуполя предпринимают попытки атак, а враг пытается перекрыть выходы из тоннелей "Азовстали".

Вместе с тем "Страна" разбиралась, почему украинские власти обвиняют в том, что они не делают все возможное для спасения бойцов на "Азовстали".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

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