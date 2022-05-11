Мэр Мариуполя Вадим Бойченко считает, что до конца 2022 года в городе от болезней и невыносимых условий могут умереть более десяти тысяч человек.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто. Так что смертность будет соответствующей. Без лекарств и медицинской помощи, восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе вспыхнут эпидемии. Сейчас большая часть населения - старые и больные люди. Без надлежащих условий смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы", - заявил Бойченко.

Мэр уточнил, что сейчас в Мариуполе находятся 150-170 тысяч человек.

По его словам, часть жителей Мариуполя из близлежащих поселков вернулась в город, потому что их не выпускают на территорию не оккупированной Украины "из-за жесткой системы фильтрации".

"...Россияне продолжают геноцид, начатый 24 февраля. Наши люди в смертельной опасности. Поэтому нужна полная эвакуация города", - заявил мэр Мариуполя.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в Мариуполе погибли десятки тысяч человек.

Также ранее в мэрии заявляли, что в Мариуполе жителям нельзя передвигаться по городу и уезжать из него без разрешения.

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