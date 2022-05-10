Гражданских лиц на "Азовстали" нет. Об этом заявил находящийся на заводе лейтенант Илья Самойленко из полка "Азов" в интервью британскому телеканалу Sky News вечером 10 мая.

Так военный прокомментировал появившуюся сегодня информацию о том, что на заводе остаются мирные жители.

Также Самойленко сообщил, что оставшиеся украинские силы обороны несут тяжелые потери, поскольку россияне продолжают наступление.

"Число раненых и погибших солдат очень велико, и эти люди заслуживают должной заботы", – сказал Самойленко.

Он добавил, что у тех, кто находится на заводе, "крайне ограниченные ресурсы", и они считают, что "каждый день может стать для нас последним".

Между тем в ООН считают, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе еще могут оставаться гражданские. Об этом заявил на брифинге 10 мая заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

А 9 мая председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на комбинате остаются еще более 100 мирных граждан. Также в целом, по его словам, в Мариуполе остаются до 100 тысяч человек, а их эвакуация идет с большими сложностями.