На заводе "Азовсталь" в Мариуполе еще могут оставаться гражданские лица.

Об этом заявил на брифинге 10 мая заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

По его словам, ООН готова организовать новую операцию по эвакуации, если информация о гражданских лицах на "Азовстали" подтвердится.

Ранее Красный крест, а также власти Украины и России сообщали, что мирных граждан на заводе больше нет. А вот председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что на комбинате остаются еще более 100 мирных граждан.

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.