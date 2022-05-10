СБУ сообщила о подозрении в госизмене начальнику смены завода "Азовсталь", которого обвинили в том, что он "сдал" противнику схему подземных тоннелей на предприятии, где держат оборону украинские военные. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Помимо этого СБУ задержала агента, корректировавшего артобстрелы по объекту "Укроборонпрома", и выманила на подконтрольную территорию коллаборанта из Херсона.

В Николаевской области спецназовцы СБУ установили и задержали корректировщика огня, который помог вражеской артиллерии повредить "Николаевский бронетанковый завод".

На Херсонщине благодаря спецоперации СБУ удалось выманить коллаборанта, который информировал оккупантов о функционировании военных и правоохранителей.

В Сумской области СБУ задержала депутата райсовета и сообщила ему о подозрении в государственной измене.

В Луганской области к 8 годам тюрьмы приговорены два боевика русских войск, захваченных в плен в марте под Северодонецком. В Ивано-Франковской области СБУ сорвала попытку ФСБ РФ собрать данные о боеготовности региона.

Напомним, Мариуполь находится в блокаде российских войск с 1 марта. Защитники Мариуполя находятся в подземельях "Азовстали", откуда за последнюю неделю удалось эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. Но, несмотря на это, на комбинате остаются еще более сотни мирных граждан.

3 мая после частичной эвакуации мирных жителей с "Азовстали" российские войска начали штурм завода. 4 мая россияне прорвались на завод и штурмовали "Азовсталь" с трех направлений.



Зеленский заявил, что "разблокирование Мариуполя больше невозможно", однако к спасению украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе привлечены влиятельные государства. В Нацгвардии подтвердили, что хотят вывезти военных из "Азовстали" с помощью третьей страны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.