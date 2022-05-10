Командования Нацгвардии Украины (в ее структуру входит полк "Азов", который находится сейчас в окружении на "Азовстали" в Мариуполе) заявляет, что президент и руководство страны работают над применением к украинским военным на заводе процедуры "экстракшн" (то есть, вывоз в третью страну).

Об этом говорится на странице Нацгвардии в Facebook.

Деталей этой процедуры и переговоров по ней не приводится.

Вместе с тем, замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") заявил, что из-за российских обстрелов завода в Мариуполе есть раненные, но в защитники потеряли связь с полевым госпиталем.

"Обстрелы, авиация, целую ночь. Есть раненые. Над госпиталем работает авиация, и у нас даже нет с ними связи. Мы даже не знаем куда их всех эвакуировать", - сказал он в комментарии "Украинской правде".

Напомним, россияне заявляют, что не намерены давать согласие на процедуру "экстракшн". И предлагают украинским военным на "Азовстали" сдаться.

Вместе с тем, экс-командир "Азова" заявил, что военные готовят операцию по деблокаде Мариуполя.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что "разблокирование Мариуполя больше невозможно".