В Мариуполе начался разбор завалов в Драмтеатре в Мариуполе. Местные Телеграм-каналы пишут, что к разбору завалов привлекли МинЧС России.

Ранее AP на основе собственного расследования сообщало, что в мариупольском драмтеатре, который разбомбили российские оккупанты, погибло около 600 человек. Эти люди находились как внутри здания, так и снаружи.

По данным агентства, удар по драмтеатру оказался более страшным, чем предполагалось ранее. Потому и жертв оказалось вдвое больше, чем было указано ранее. При этом многие выжившие называют еще большее количество погибших.

Кроме того, в Мариуполе "ДНР" предлагают местным жителям работу по благоустройству, разборке завалов и выносу тел погибших - обещают платить от 10 до 32 тысяч рублей (от 4 337 до 14 258 гривен).

Напомним, война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.